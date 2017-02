Ministrstvo za finance: Predlog za letošnji letni dodatek bo sprejet najkasneje maja

z razpravo in okvirnim terminskim programom dela sveta v 7., 8.in 11.odstavku

Ljubljana, 2. februarja - Prihodki pokojninskega zavoda so višji od napovedanih, ugotavlja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, ki pričakuje tudi višjo oceno najvišjih možnih odhodkov iz pokojninske blagajne za leto 2018, na podlagi katere bodo predvideli možnost za uskladitev pokojnin in letni dodatek v 2018. Predlog izplačila letošnjega dodatka bo sprejet do maja.