V Revozu prve zaposlitve za nočno izmeno

Novo mesto, 2. februarja - V novomeškem Revozu so za delo v dodatni nočni izmeni v okviru priprav na serijsko proizvodnjo clia 4, ki jo načrtujejo konec marca, do konca januarja preko agencij zaposlili nekaj več kot 230 ljudi. Večino so zaposlili z napotitvijo zavoda za zaposlovanje. Po podatkih zavoda je v postopku zaposlovanja še 150 delavcev.