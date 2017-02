Posegi v okolje lani večinoma v skladu s predpisi

Ljubljana, 2. februarja - Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je med junijem in decembrom lani izvedla akcijo nadzora posegov v okolje. Pri nadzoru 26 zavezancev in 36 aktov so kršitev izdanega akta ugotovili le pri enem zavezancu, so sporočili z okoljskega ministrstva. Šlo je za primer, ko je zavezanec namesto rastlinjaka postavil brunarico.