Skrajšan teden na Ljubljanski borzi v znamenju rasti delnic Intereurope

Ljubljana, 2. februarja - Ljubljanska borza je danes in v petek zaprta, v skrajšanem trgovalnem tednu pa so se tečaji v povprečju zvišali za 0,20 odstotka. Indeks SBI TOP je trgovanje končal pri 744,09 točke. Med blue chipi so največjo rast na tedenski ravni zabeležile delnice Intereurope, ki so pridobile 2,95 odstotka vrednosti.