Slovenija pri premestitvah beguncev nad evropskim povprečjem

Ljubljana, 3. februarja - Izvajanje sheme premestitve beguncev iz Italije in Grčije po evropskih državah poteka počasi. Države, za katere so podatki znani, so doslej izpolnile okrog 12 odstotkov predvidenih kvot. Slovenija, ki se je zavezala, da bo sprejela 567 beguncev, se uvršča nad evropsko povprečje, saj je doslej premestila 124 ljudi oz. 22 odstotkov.