KPK pri delu osnovnih in srednjih šol ugotavlja kar nekaj tveganj za korupcijo

Ljubljana, 2. februarja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je naredila oceno korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Po besedah Vite Habjan Barborič ugotavljajo predvsem tveganja pri zaposlovanju, prejemanju daril, javnem naročanju, oddajanju prostorov, izbiri učbenikov in izogibanju nasprotju interesov.