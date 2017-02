Tedenski pregled - Slovenija od 3. do 9. 2.

Ljubljana, 10. februarja - Slovenija je ob kulturnem prazniku za življenjske dosežke nagradila umetnika Metko Krašovec in Aleša Bergerja. Zaradi zakona o tujcih je prišlo do napetosti med predsednikoma vlade in DZ. Predsednik Pahor je odpotoval v Nemčijo, Rusijo in Ukrajino. Države ob zahodnobalkanski migracijski poti pa kujejo načrt za primer novega migrantskega vala.