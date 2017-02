Sigur Ros oktobra premierno na Hrvaškem

Zagreb, 3. februarja - Islandci Sigur Ros, katerih glasba deluje kot z drugega planeta, so leta 2012 prvič in edinkrat nastopili v Sloveniji ter očarali. V bližino Slovenije se priznani ustvarjalci ambientalne elektronike v prepletu s postrockom vračajo letos, ko bodo oktobra v sklopu turneje An Evening With Sigur Ros prvič nastopili še na Hrvaškem.