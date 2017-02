Pentagon: V napadu v Jemnu verjetno ubiti tudi civilisti

Washington, 2. februarja - V nedeljskem letalskem napadu ZDA v Jemnu so verjetno poleg teroristov umrli tudi civilisti, med njimi otroci, so v sredo sporočili iz centralnega poveljstva ameriške vojske, ki je del ameriškega obrambnega ministrstva. Lokalne oblasti so že v nedeljo poročale, da je bilo v napadu ubitih 41 teroristov in 16 civilistov, med njimi osem otrok.