V Evropskem parlamentu obsodbe Trumpovega ukaza o prepovedi vstopa v ZDA

Bruselj, 2. februarja - Evropski poslanci so v razpravi z zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini v sredo v Bruslju obsojali ukaz novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki državljanom sedmih držav prepoveduje vstop v ZDA. Večina je prepoved označila za samovoljno in v nasprotju s temeljnimi vrednotami zahodnih demokracij, so sporočili iz Evropskega parlamenta.