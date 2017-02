IJF Tini Trstenjak dodelila dodatnih 50.000 dolarjev

Lozana, 2. februarja - Mednarodna judo zveza (IJF) je vsem 14 judoistom in judoistkam, ki so leto 2016 končali na vrhu jakostne lestvice svoje kategorije, dodelila dodatnih 50.000 ameriških dolarjev nagrade (približno 45.800 evrov). Med dobitniki nagrade je tako tudi zlata judoistka z olimpijskih iger v Riu de Janeiru v kategoriji do 63 kg Slovenka Tina Trstenjak.