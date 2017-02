Stečajni upravitelj Garanta v ponovno prodajo premoženja

Polzela, 4. februarja - Stečajni upravitelj polzelskega Garanta Tomaž Kos se je odločil za ponovno prodajo premoženja. Tako bo že šestič poskusil prodati upravo s trgovino in lesenim skladiščem, parkirišče pred vhodom in gasilni dom, proizvodni del s kotlovnico in dvoriščem, skladiščni del z dvoriščem ter jedilnico z dvoriščem.