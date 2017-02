V komisiji za nadzor javnih financ zaskrbljeni zaradi Neka

Ljubljana, 2. februarja - Skladu za financiranje razgradnje Neka grozi pomanjkanje sredstev, a si pred tem problemom zatiskamo oči, so danes opozorili na komisiji DZ za nadzor javnih financ. Skladno s tem so vladi naložili, naj do poletja ustvari podlage za izdelavo programa za razgradnjo Neka ter čim prej odpravi nepravilnosti, ugotovljene s strani Računskega sodišča.