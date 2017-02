Manila, 2. februarja - V požaru, ki je izbruhnil v tovarni na jugu filipinske prestolnice Manila, so bili poškodovani najmanj 104 ljudje. Nekateri med njimi so utrpeli od 75 do 90-odstotne opekline. Požar je izbruhnil v sredo zvečer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.