Kralji s 5:0 boljši od Colorada

Los Angeles, 2. februarja - Visoko zmago so v noči na četrtek v severnoameriški hokejski ligi NHL vknjižili hokejisti Los Angeles Kings. V domačem Staples Centru so s kar 5:0 ugnali Colorado Avalanche. Anže Kopitar je prispeval podajo za 1:0, Jeff Carter je zadel dvakrat, po en gol pa so za kralje dodali še Dustin Brown, Marian Gaborik in Dwight King.