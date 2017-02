Mladinski dom Rakovica na Debelem rtiču temeljito obnovili

Debeli rtič, 2. februarja - Mladinski dom Rakovica na Debelem rtiču so po treh letih postopnih obnavljanj tudi s pomočjo dolgoletnih donatorjev zdaj temeljito obnovili in med drugim posodobili z novimi kopalnicami, pohištvom, elektroinštalacijami in talnimi oblogami. Skupna vrednost del je znašala 500.000 evrov.