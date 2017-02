Pribošičeva dvanajsta v snežnem parku v ZDA

San Francisco, 2. februarja - Mammoth v ZDA gosti preizkušnje svetovnega pokala za deskarje in deskarke prostega sloga. V noči na četrtek po slovenskem času so bile na sporedu kvalifikacijske vožnje v dveh disciplinah. Najprej je bil na vrsti snežni park, kjer je imela Slovenija dve predstavnici, Urško Pribošič in Evo Kralj. Pribošičeva je tekmo končala na 12. mestu.