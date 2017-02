Vstopnice za nordijsko SP dobro v promet

Lahti, 2. februarja - Prireditelji nordijskega svetovnega prvenstva v Lahtiju so sporočili, da gredo vstopnice za ogled tekmovanj dobro v promet. Finski Lahti bo najboljše športnike in športnice iz nordijskih disciplin gostil med 22. februarjem in 5. marcem, zaenkrat pa je prodanih že 120.000 vstopnic.