Barcelona do lepe prednosti pred madridskim Atleticom

Madrid, 2. februarja - Nogometaši Barcelone so si v prvi polfinalni tekmi španskega pokala pripravili lepo prednost, potem ko so sinoči v gosteh zmagali z 2:1 (2:0). Branilci naslova so povedli že v sedmi minuti, ko je bil uspešen Luis Suarez, Lionel Messi je na stadionu Vicente Calderon v 33. minuti povišal že na 2:0.