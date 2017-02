V Celju eksplozija plina, del mesta zaprt za promet

Celje, 1. februarja - V Celju je pred približno uro in pol prišlo do eksplozije plina v podzemnih jaških. Kot poroča Televizija Slovenija, je del Celja ob Mariborski cesti zaprt za promet, policisti in gasilci pa ljudi pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini zapore, saj obstaja nevarnost novih eksplozij.