Akademski kolegi z zbornikom o mednarodnih odnosih počastili jubilej Ernesta Petriča

Ljubljana, 1. februarja - Zunanje ministrstvo in ljubljanska Fakulteta za družbene vede sta danes predstavila zbornik Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, v katerem je 22 priznanih slovenskih akademikov in strokovnjakov počastilo 80-letnico profesorja, diplomata, ustavnega sodnika, predvsem pa mednarodnega pravnika Ernesta Petriča.