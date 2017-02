Evropske borze v zelenem; evro cenejši, nafta dražja

London/Pariz/Frankfurt, 1. februarja - Evropske borze so današnji trgovalni dan zaključile z rastjo. Vlagatelje je po navedbah analitikov razveselila novica iz ZDA, da so podjetja in zasebniki januarja odprli 246.000 novih delovnih mest, kar kaže na okrevanje ameriškega gospodarstva. Vrednost evra se je znižala, podražila pa se je nafta.