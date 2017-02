Kolajne v Tokiu iz recikliranih mobilnih telefonov

Tokio, 1. februarja - Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu 2020 so se odločili, da bodo kolajne, ki jih bodo na igrah in paraolimpijskih igrah delili najboljšim, izdelane iz recikliranih mobilnih telefonov. Prireditelji so zato že pozvali japonsko prebivalstvo, da jim poklonijo svoje stare mobilnike, iz katerih želijo pridobiti dve toni zlata, srebra in brona.