V Južni Afriki preiskava ugotovila izredno slabo ravnanje z duševnimi bolniki

Johannesburg, 1. februarja - Preiskava južnoafriške vlade, katere rezultate so objavili danes, je ugotovila, da je najmanj 94 duševnih bolnikom umrlo, ko so jih pristojne oblasti pred letom dni premestile iz bolnišnice v zdravstvene ustanove, ki so delovale brez dovoljenj. Ustanove, v katere so premestili duševne bolnike, so že primerjali s koncentracijskimi taborišči.