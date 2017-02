Na ljubljanskem delovnem sodišču zanikajo očitke o nepravilnem dodeljevanju zadev

Ljubljana, 1. februarja - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v današnjem sporočilu za javnost zavrnilo očitke odvetnika Radovana Cerjaka o netransparentnem in nepravilnem dodeljevanju zadev sodnikom, kar naj bi omogočalo manipulacije postopka. "Njegove navedbe ne držijo," so poudarili na sodišču in zatrdili, da zadeve dodeljujejo v skladu s sodnim redom.