Nato poziva Moskvo, naj ukrepa in zajezi zadnje nasilje na vzhodu Ukrajine

Bruselj, 1. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes pozval Rusijo, naj izkoristi svoj vpliv na prorusko usmerjene upornike na vzhodu Ukrajine in doseže ustavitev spopadov, ki so se po dolgem času znova zaostrili. "Pozivamo Rusijo, naj izkoristi svoje vpliv na upornike in konča nasilje," je novinarjem v Bruslju dejal Stoltenberg.