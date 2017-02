Ljubljanski reševalci in UKC močno obremenjeni zaradi gripe, virusov in padcev na ledu

Ljubljana, 1. februarja - Po številnih padcih na ledu na ljubljanski urgenci so včeraj in danes obravnavali preko 420 poškodovancev. Prav tako se spopadajo z respiratornimi virusi, ki so predvsem pri najmanjših otrocih izjemno nevarni, pri drugih starostnih skupinah, še posebej pri starostnikih, pa opažajo zelo hud potek gripe. Zabeležili so tudi primere smrti.