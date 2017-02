Blondie spomladi napovedujejo izid albuma Pollinator

New York, 2. februarja - Ameriška skupina Blondie bo 5. maja izdala 11 studijski album z naslovom Pollinator. Člani zasedbe so k sodelovanju pri novem izdelku povabili številne eklektične glasbene ustvarjalce, med njimi Sio in Nicka Valensija iz skupine The Strokes. Na nekaj skladbah bo slišati tudi Laurie Anderson in Joan Jett, piše britanski The Guardian.