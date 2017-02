Vreme: Oblačno, ponekod tudi megleno

Ljubljana, 1. februarja - Ponoči bo oblačno, ponekod tudi megleno. Predvsem v zahodni polovici države se bodo pojavljale padavine. Meja sneženja bo med 1000 in 1300 m nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na severovzhodu okoli -2, ob morju do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.