Pri Obrežju odkrili 15 državljanov Afganistana

Novo mesto, 1. februarja - Na mejni prehod Obrežje je v torek pripeljal voznik kombiniranega vozila bolgarskih registrskih oznak. Voznik se je izognil mejni kontroli in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Policisti so zapeljali za njim in okoli dva kilometra od mejnega prehoda so ga uspeli ustaviti. Ob pregledu pa so odkrili v vozilu 15 državljanov Afganistana.