Newyorške borze na krilih Appla v zelenem

New York, 1. februarja - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele v zelenem. Vlagatelje je spodbudila novica o prodajnih uspehih ameriške družbe Apple, ki je v zadnjem četrtletju lanskega leta zabeležila rekordnih 78,4 milijarde dolarjev (72,7 milijarde evrov) prihodkov od prodaje, medtem ko so ti v enakem obdobju leto prej znašali 75,9 milijarde dolarjev.