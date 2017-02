V Indiji v zrušitvi stavbe več mrtvih

New Delhi, 1. februarja - Na severu Indije so danes v zrušitvi stavbe, ki je bila še v gradnji, umrli najmanj štirje delavci, so sporočile lokalne oblasti v mestu Kanpur. Delavci so ravno polagali betonsko ploščo na vrhu sedemnadstropne stanovanjske stavbe, ko se je zrušila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.