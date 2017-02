Vranješ bo poleti zapustil Flensburg in se preselil v Veszprem

Flensburg, 1. februarja - Švedski rokometni trener Ljubomir Vranješ bo po koncu sezone zapustil nemški Flensburg-Handewitt in se preselil k madžarskemu Veszpremu, kjer igrajo dva zdajšnja slovenska reprezentanta Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek ter nekdanji Dragan Gajić. Vranješ je imel veljavno pogodbo s Flensburgom do 30. junija 2020, a jo bo poleti predčasno prekinil.