Članice EU podprle podaljšanje nadzora na meji med Slovenijo in Avstrijo

Bruselj, 1. februarja - Članice EU so danes v Bruslju podprle trimesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah v schengenskem prostoru, tudi na meji med Slovenijo in Avstrijo. Ukrepu je nasprotovalo pet držav, poleg Slovenije še Slovaška, Grčija, Madžarska in Poljska. Odločitev bo dokončno potrjena prihodnji teden, so povedali viri pri EU.