Zaradi serije tatvin ovadili 29-letnega Izolana

Izola, 1. februarja - Izolski policisti so po dolgotrajnem zbiranju informacij zaradi roparske tatvine, drzne tatvine in štirih velikih tatvin kazensko ovadili 29-letnega domačina. Moškemu so odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Izolana sicer povezujejo še z najmanj šestimi različnimi premoženjskimi kaznivimi dejanji.