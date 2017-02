Že v četrtfinalu Helios Suns - Olimpija ter Krka - Sixt Primorska

Ljubljana, 1. februarja - Žreb košarkarskega pokala Spar je določil, da se bosta že v četrtfinalu srečala lanska finalista, prvak Krka in Sixt Primorska, naslednik domžalske Lastovke, ter gostitelj zaključnega turnirja Helios Suns in Union Olimpija. Preostala para sta Rogaška - Zlatorog in Konjice - Hopsi Polzela.