Brglez v Vatikanu tudi o arbitraži s Hrvaško

Vatikan, 1. februarja - Predsednik državnega zbora Milan Brglez se je danes z delegacijo v okviru delovnega obiska v Vatikanu sestal s papežem Frančiškom in dekanom kardinalskega zbora, kardinalom Angelom Sodanom. Med drugim so govorili tudi o vprašanju arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer Brglez pričakuje, da bo Vatikan odigral določeno vlogo.