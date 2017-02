Ljubljanska Drama s Faustom v Teatru Espanol

Madrid, 2. februarja - Ljubljanska Drama se tokrat s predstavo Faust odpravlja na gostovanje v madridski Teatro Espanol, ki zavzema pomembno mesto v ustvarjalnem opusu lani preminulega režiserja Tomaža Pandurja. V počastitev in spomin so pripravili hommage Tomažu Pandurju, ki bo trajal do 12. februarja. Uprizoritve Fausta bodo na sporedu od danes do nedelje.