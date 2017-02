Istanbul, 1. februarja - Oborožen moški se je danes zaklenil v sobo v psihiatrični bolnišnici v Istanbulu in grozi, da bo ubil sebe in druge v sobi, poročajo turški mediji. Z njim se pogajajo policisti. Osebje in paciente v bolnišnici Cerahpasa so evakuirali iz poslopja.