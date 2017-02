Tehnična težava na amsterdamskem letališču povzročila številne zamude

Haag, 1. februarja - Tehnična težava na kontroli prometa na amsterdamskem letališču je danes povzročila številne zamude in spremenjene trase poletov. Osebje težavo še odpravlja, ker pa ne pozna njenega točnega vzroka, tudi ne ve, kako dolgo bo to trajalo. Letala zamujajo do ene ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.