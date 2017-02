Ekonomska fakulteta gosti več kot 300 dekanov poslovnih šol

Ljubljana, 2. februarja - Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se danes začenja dvodnevna mednarodna Konferenca EFMD, ki se je vsako leto udeleži preko 300 dekanov in direktorjev poslovnih šol. Po besedah generalnega direktorja združenja EFMD Erica Cornuela so tovrstna srečanja odskočna deska za razvoj številnih novih projektov in inovativnih storitev.