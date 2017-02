Študija: Povsem paralizirani bolniki zmožni komunikacije

San Francisco, 1. februarja - Mednarodna ekipa znanstvenikov je prvič doslej odkrila način komunikacije z ljudmi, ki so zaradi degenerativne bolezni motoričnega živčnega sistema popolnoma paralizirani. Ti bolniki s sindromom vklenjene zavesti so v raziskavi poročali, da so srečni, izhaja iz poročila, v torek objavljenega v publikaciji PLOS Biology.