Almanah Ljubljana v oblačkih tokrat posvečen manj znanim delom prestolnice

Ljubljana, 1. februarja - V sklopu projekta Glavo v obla(č)ke je izšel tretji stripovski almanah na temo Ljubljane v oblačkih, ki je tokrat posvečen manj znanim predelom prestolnice. Dijaki in dijakinje, ki so sodelovali na delavnicah, so skupaj ustvarili 12 stripov. Med drugim o psih brez jezikov v parku Tivoli ter o usodi znamenite Cukrarne.