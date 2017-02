Iran potrdil raketni preizkus, a zanikal kršitev jedrskega sporazuma

Teheran, 1. februarja - Iran je danes potrdil, da je izvedel preizkus balistične rakete, a je hkrati zanikal, da je s tem kršil sporazum o jedrskem programu, ki ga je leta 2015 sklenil s šesterico velesil. V Teheranu so se oglasili, potem ko se je zaradi raketnega testa na zahtevo ZDA v torek sešel VS ZN. ZDA so po seji sporočile, da je bil preizkus povsem nesprejemljiv.