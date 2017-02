V Galeriji ZDSLU Jurečičeve slike na temo teorije in prakse v umetnosti

Ljubljana, 2. februarja - V Galeriji ZDSLU bodo drevi odprli razstavo Boštjana Jurečiča z naslovom Umetnost in teorija. Razstava je posvečena predstavitvi umetnikovih slikarskih del iz preteklih petih let, deloma pa tudi njegovemu razmišljanju o naravi umetnosti. Čeprav umetnik prakso in teorijo obravnava ločeno, se tudi v slikah najdejo sledi teoretskega razmišljanja.