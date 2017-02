Koalicijski poslanci za reševanje vprašanja šolskih ekskurzij v sistemskem zakonu

Ljubljana, 1. februarja - Odbor DZ za gospodarstvo je danes z devetimi glasovi za in šestimi proti presodil, da je predlog NSi glede novele zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki se nanaša na organizacijo šolskih ekskurzij in podobnih izletov, neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Koalicijski poslanci so vztrajali, da se to vprašanje reši v sistemskem zakonu.