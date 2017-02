V Hessnu hišne preiskave zaradi suma terorizma

Frankfurt, 1. februarja - V več mestih v nemški zvezni deželi Hessen so davi izvedli hišne preiskave zaradi suma terorizma. Kot je sporočilo tožilstvo v Frankfurtu, so pregledali skupno 54 stavb. Izdali so tudi zaporni nalog za Tunizijca, ki naj bi oblikoval teroristično mrežo in ga iščejo tudi zaradi napada na muzej Bardo v Tunisu leta 2015.