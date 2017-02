Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju danes v javno razpravo

Ljubljana, 1. februarja - Koalicija je danes razpravljala o reformnih zakonih s področja zdravstva in soglašala, da gre predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju danes v javno obravnavo za 45 dni. Koalicija se po besedah ministrice Milojke Kolar Celarc strinja s ključnimi rešitvami, pomisleki in skrbi pa so zlasti glede košarice pravic.