Gospodarsko ministrstvo objavilo razpis za naložbe v Pokolpju

Ljubljana, 3. februarja - Gospodarsko ministrstvo je danes objavilo šesti javni razpis za spodbujanje začetnih naložb in ustvarjanje novih delovnih mest v letih 2017 in 2018 na območju Pokolpja, ki vključuje občine Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Na voljo je 1,25 milijona evrov, po 625.000 evrov v vsakem letu.