Na mariborski radioterapiji dobili dodatne moči

Maribor, 1. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so pridobili dodatne zdravnike za enoto za radioterapijo oddelka za onkologijo, zato zdravljenja z obsevanji tečejo nemoteno naprej. Uspelo jim je tudi podaljšati dovoljenje pristojne republiške uprave za delo s pacienti, ki se jim je izteklo konec januarja. To zdaj velja do konca maja.